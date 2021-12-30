Автоэксперт Моржаретто поддержал инициативу ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести налоговый вычет при покупке автомобиля.
«Идея неплохая ещё в том аспекте, что у нас очень старый автомобильный парк. У нас средний возраст машин составляет почти 14 лет, и каким-то образом надо стимулировать людей на покупку автомобиля»,- высказал он RT.
Моржаретто выразил надежду, что для этого через какое-то время «возродят» льготные автокредиты. По его словам, налоговый вычет в таком случае здорово бы помогал.
Ранее сообщалось, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести налоговый вычет суммой до 1 млн рублей при покупке автомобиля.
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