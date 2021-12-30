Автоэксперт Моржаретто поддержал инициативу ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

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30 декабря 2021, 11:46 Источник: RT

автомобиль, фото: pixels.com

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести налоговый вычет при покупке автомобиля.

«Идея неплохая ещё в том аспекте, что у нас очень старый автомобильный парк. У нас средний возраст машин составляет почти 14 лет, и каким-то образом надо стимулировать людей на покупку автомобиля»,- высказал он RT.

Моржаретто выразил надежду, что для этого через какое-то время «возродят» льготные автокредиты. По его словам, налоговый вычет в таком случае здорово бы помогал.

Ранее сообщалось, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести налоговый вычет суммой до 1 млн рублей при покупке автомобиля.

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