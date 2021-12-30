В Минтруда направлено предложение о введении налогового вычета при покупке автомобиля

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30 декабря 2021, 10:09 Источник: RT

Фото: pixabay.com

С предложением ввести налоговый вычет при покупке автомобиля обратился в Минтруда директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, эта мера может стать поддержкой для многодетных семей и других категорий граждан.

Письмо с соответствующим предложением Орлов направил на имя министра труда Антона Котякова.

В настоящее время любой россиянин, имеющий доходы, может воспользоваться налоговым вычетом с суммы 2 млн рублей при приобретении недвижимости, вернув 260 тысяч рублей. По мнению Орлова, это существенная материальная поддержка для россиян. При покупке автомобиля, наличие которого важно для многих категорий граждан, в том числе многодетных семей, пенсионеров, вычет не предусмотрен.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

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