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Институт философии РАН потратил почти миллион рублей на изучение вопроса, является ли злом существование ада

, 12:07 Источник: РБК

Институт философии РАН потратил почти миллион рублей на изучение вопроса, является ли злом существование ада
"Божественная комедия" Данте, Marta Fernandez Jara/globallook.com

Институт философии РАН, судя по данным сайта госзакупок, в последнее время глубоко изучает проблемы зла и ада, тратя на это немалые деньги. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, только за последние месяцы институт заказал несколько исследований на эту тему. Так, в октябре он потратил 742 тыс. руб. на исследование «Является ли злом существование ада». Такая же сумма ушла на оплату работы «Бесполезная свобода и проблема ада». Еще 686 тыс. руб. потрачена на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

На просьбу РБК прокомментировать данные исследования и механизм их оплаты в Институте философии РАН сказали: «Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда».

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