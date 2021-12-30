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В новогодние праздники телефонные мошенники становятся еще более активны

, 10:17 Источник: Известия

В новогодние праздники телефонные мошенники становятся еще более активны
Фото: pixabay.com

Накануне Нового года и в сами праздничные дни активизируются телефонные и интернет-мошенники. Какие наиболее популярные и опасные схемы используют злоумышленники?

Во время каникул люди обычно более расслаблены, этим и пользуются аферисты. К тому же, в конце года и в начале января хочется выгодно вложить премию или купить подарки близким. Мошенники часто распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для получения подарка в рамках новогодней акции требуется ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Следовать этим инструкциям – верный способ распрощаться с деньгами.

Также преступники связываются с жертвой и убеждают ее перевести средства на «брокерский счет» — на самом же деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелек физлица.

Кроме того, в поисках подарков некоторые россияне готовы пойти на риск и совершить покупку на неизвестном или подозрительном сайте, если цена на нем существенно ниже, чем в других магазинах, или если этот товар уже везде распродан.

И, конечно, не забываем про старые стандартные схемы. Когда злоумышленники звонят якобы от имени правоохранительных органов и просят взять кредит и перевести деньги мошенникам. Либо представляются сотрудниками банка и предлагают отправить средства на безопасный счет.

При поступлении неожиданного звонка, нужно сразу перезвонить в банк на номер телефона, указанный на карте. Также лучше воздержаться от импульсивных покупок на неизвестных сайтах, не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять банковские карты и мобильный телефон без присмотра.

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