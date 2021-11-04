Телефонные мошенники стали бедствием для России

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 ноября 2021, 20:27 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Во время пандемии многие засели в собственных домах, и из-за этого появилось больше возможностей для дистанционной работы. Однако для преступников это стало настоящим раем, и вот почему. Телефонное мошенничество и интернет-махинации стали только совершенствоваться, и в конечном итоге это привело к настоящему бедствию для страны. Сейчас жертвами мошенников часто становятся пенсионеры и несведущие люди. Правоохранители и банковские организации предупреждают, что на звонки с «левых номеров» вообще не стоит отвечать. Особенно если с подобного «левого номера» представляются администраторами или контролёрами каких-либо банков и заявляют, что на ваш счёт поступило 40 000 рублей. Не стоит доверять даже тогда, если вам позвонили с номера 900.

На самом деле в каждом банке предупреждают, что мошенники могут воспользоваться случаем и позвонить клиенту, представившись сотрудником организации. Но правда в том, что звонки из банков очень редко когда поступают клиентам. Из этого следует сделать вывод, что даже если вам звонят с номера 900 и начинают что-то рассказывать, это ещё не факт, что вам позвонили именно Сбербанковские деятели (как известно 900 – это как раз-таки номер «Сбербанка»). Мошенники используют различные обманные ходы для одурачивания клиентов. Они могут представиться, как сотрудниками банка, так и правоохранителями. В редких случаях возможны якобы угрожающие звонки от лиц госбезопасности или ФСБ. Естественно, на такое тоже не стоит обращать внимания. Если человек, звонящий вам, представляется силовиком и требует банковские данные, то значит, к правоохранителям он вообще не имеет отношения.

Примеры действия мошенников.

1. «Добрый день. Вас беспокоит сотрудник Сбербанка Алофимов Сергей Тутанхамонович. (Обычно они не используют простые имена и фамилии). На ваш счёт только что поступило 45 000 рублей. Этот перевод вызвал у нас некоторые подозрения, и потому вам необходимо ответить на несколько наших вопросов».

2. «Добрый день. Вас беспокоит сотрудник службы безопасности ВТБ Банка Гризельда Михайловна Иршвин-Штрассе. Только что на ваш счёт было переведено 25 000 рублей. Мы полагаем, что вы стали жертвой мошеннической организации. Надеюсь, вы поможете нам и ответите на наши вопросы. В противном случае, ваша карта будет заблокировано до выяснения всех обстоятельств».

3. «Добрый день. Меня зовут Сергей Пашенко, я представляю «Райффайзен банк». К сожалению, нам пришлось заблокировать вашу карту из-за некой подозрительной активности. Мы считаем, что ваши данные попали в руки неких злоумышленников. Я полагаю, что это очень серьёзно. Давайте попробуем разобраться в ситуации».

Конечно, вышенаписанные фразы могут звучать совершенно по-другому, но суть остаётся такой же самой. Мошенники всеми силами пытаются добраться до банковских данных клиентов и выяснить нужную информацию. Ни в коем случае не стоит говорить им никакие данные. Лучший вариант – просто бросить трубку. Разумеется, можно пригрозить им полицией, но обычно они отвечают, что у них повсюду связи, и они чуть ли не подчиняются руководству ФСБ. Так что бросить трубку – будет надёжнее. Если они попытаются позвонить ещё раз и ещё раз, наиболее эффективный вариант – сдать их телефоны в службу безопасности вашего банка. Можно даже написать заявление в полицию, если телефонные атаки не прекратятся.

Но не думайте, что мошенники используют только подставных контролёров. В последнее время они научились многому, и теперь могут даже использовать собственные «голосовые помощники». Причём голос будет точь-в-точь имитировать тот самый, что звучит из номера 900, когда вы пытаетесь дозвониться до Сбербанка. Если вам звонит такой же самый робот с неизвестного номера и заявляет, что вы стали жертвой мошенничества, сразу же бросайте трубку. Если он перезвонит ещё раз, бросьте её снова, ну а на третий раз – сдавайте все эти номера в полицию и службу безопасности вашего банка.

К сожалению, ввиду пандемии мошенничество приобрело поистине глобальный характер. Теперь это стало частью нашей жизни. Но отчаиваться не стоит. Ведь на самом деле эти преступники – очень слабые и почти беззащитные в реальной жизни. Они всеми силами стараются скрыться от правоохранителей, и потому используют обманные ходы. К тому же если вы бросите трубку и не станете с ними разговаривать, вы ничего не потеряете. Эти несносные и жалкие существа просто не смогут добраться до ваших данных, если вы только сами им их не расскажете.

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