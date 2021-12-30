Кемеровский областной суд отказал гендиректору холдинга «СДС-Уголь» в освобождении из СИЗО

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30 декабря 2021, 09:59 Источник: ТАСС

тюрьма, фото: pixels.com

Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжная», жертвами которой стали более 50 человек.

«Кемеровский областной суд постановление Центрального районного суда Кемерова об аресте Алексеева оставил без изменения, апелляционную жалобу защитников оставил без удовлетворения»,- пояснили в пресс-службе суда.

Адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на более мягкую.

Напомним, что Алексееву инкриминируется совершение преступления, предусмотренного уголовной статьей «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». При этом в ходе допроса гендиректор холдинга вину в случившемся не признал. Его намерены поместить под стражу до 25 января 2022 года.

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