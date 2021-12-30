В 2022 году ПФР расширит меры социальной поддержки россиян и упростит их получение

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30 декабря 2021, 07:24

пенсионеры, фото: pixels.com

Пенсионный фонд России сообщил, что в 2022 году будет предоставлять жителям страны отдельные меры поддержки, которые сейчас назначают органы социальной защиты и Роструд. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 миллионов человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 миллиардов рублей»,- отметили в фонде.

Также ПФР начнет упрощать получение выплат путем освобождения граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов. Теперь фонд будет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах. Уточняется, что для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу, затем каналы оформления пособий расширят.

Кроме того, с 2022 года ПФР будет оказывать меры поддержки семьям с детьми, в которые входят единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В ведомстве добавили, что большую группу выплат, которые перейдут к фонду, составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и силовиков. Отдельный блок мер касается соцпомощи пострадавшим от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне, подчеркнули в ПФР.

Ранее Пенсионный фонд России разъяснил, когда жители Московского региона получат выплаты за январь 2022 года.

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