В ПФР назвали сроки получения пенсионных выплат за январь в Москве и Московской области
27 декабря 2021, 09:51
Пенсионный фонд России разъяснил, когда жители Московского региона получат выплаты за январь 2022 года. Деньги поступят через почтовые отделения или кредитные организации.
«Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 г. будут перечислены досрочно 29 и 30 декабря 2021 года»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что доставка пенсий жителям региона через «Почту России» начнется с 3 января 2022 года.
Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что пенсионеры получат большие выплаты к Новому году.
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