Аргументы Недели Общество 13+

В ПФР назвали сроки получения пенсионных выплат за январь в Москве и Московской области

, 09:51

В ПФР назвали сроки получения пенсионных выплат за январь в Москве и Московской области
пенсионеры, фото: pixels.com

Пенсионный фонд России разъяснил, когда жители Московского региона получат выплаты за январь 2022 года. Деньги поступят через почтовые отделения или кредитные организации.

«Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 г. будут перечислены досрочно 29 и 30 декабря 2021 года»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка пенсий жителям региона через «Почту России» начнется с 3 января 2022 года.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что пенсионеры получат большие выплаты к Новому году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Экономист Григорьева напомнила, что в декабре пенсионеры получат деньги за январь 2022 года

Экономист Григорьева напомнила, что в декабре пенсионеры получат деньги за январь 2022 года

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года. По ее словам, это связано с предстоящими праздниками, которые продлятся до 9 января.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

Политика

Общество

Политика

В мире

Происшествия

Происшествия

Экономика

Наука

Общество

Общество

В мире

Наука

В мире

В мире

Общество

В мире

В мире

Наука