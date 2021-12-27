В ПФР назвали сроки получения пенсионных выплат за январь в Москве и Московской области

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27 декабря 2021, 09:51

пенсионеры, фото: pixels.com

Пенсионный фонд России разъяснил, когда жители Московского региона получат выплаты за январь 2022 года. Деньги поступят через почтовые отделения или кредитные организации.

«Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 г. будут перечислены досрочно 29 и 30 декабря 2021 года»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка пенсий жителям региона через «Почту России» начнется с 3 января 2022 года.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что пенсионеры получат большие выплаты к Новому году.

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