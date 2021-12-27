Экономист Григорьева напомнила, что в декабре пенсионеры получат деньги за январь 2022 года

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27 декабря 2021, 08:32 Источник: Прайм

деньги, фото: pixels.com

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года. По ее словам, это связано с предстоящими праздниками, которые продлятся до 9 января.

«В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР»,- пояснила она.

Григорьева добавила, что январская страховая пенсия по старости поступит уже с учётом индексации. Экономист напомнила, что в декабре прошла индексация фиксированных выплат к страховым пенсиям для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Она допустила, что российские власти на этом не остановятся.

«По неподтвержденной информации, обсуждается вопрос о дополнительной единоразовой выплате ввиду сформировавшегося профицита бюджета, но так как этот вопрос депутаты Думы еще не рассматривали, сложно сказать, будет ли такая выплата, не говоря уже о ее размерах»,- резюмировала эксперт.

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