Путин сообщил о трудностях в системе ЖКХ

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29 декабря 2021, 22:13 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона заявил, что не все энергетические предприятия работают без сбоев. По словам главы государства, наблюдаются трудности в системе ЖКХ в некоторых регионах.

«В целом энергетический комплекс России работает устойчиво. При этом, надо прямо сказать, далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии. Мы ведь перед началом отопительного сезона говорили на этот счет, и меня уверяли, что все в полном порядке везде. Но без сбоев, как обычно, не обходится»,- отметил политик.

Путин добавил, что в регионах, где выявлены недостатки в системе ЖКХ, требуется привлечение дополнительных сил и средств.

Ранее Путин сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» готов к работе.

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