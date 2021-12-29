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Эксперт Кривелевич предложил россиянам покупать акции крупных компаний, чтобы накопить на безбедную старость

, 21:36 Источник: Экономика сегодня

Эксперт Кривелевич предложил россиянам покупать акции крупных компаний, чтобы накопить на безбедную старость
копилка, фото: pixels.com

Финансовый аналитик Максим Кривелевич рассказал, как сохранить сбережения и накопить на «достойную» старость, опираясь на опыт США и европейских стран. По его словам, есть «классический рецепт», хорошо известный Западу еще с 50-х гг.

Кривелевич призвал россиян покупать акции и облигации крупных российских и зарубежных компаний. Эксперт уверен, что это позволит накопить на безбедную старость.

Сложность этого способа заключатся в том, что пожилые люди чаще всего не могут отличить законные предложения по продаже акций от мошеннических схем. В прессе появляется множество сообщении об обманутых пенсионерах, которые отдавали крупные суммы денег в «неправильные» руки.

Ранее председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский назвал размер справедливой пенсии. 

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