Петербуржский суд постановил выпустить блогера Хованского из СИЗО

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29 декабря 2021, 19:54 Источник: РИА Новости

Юрий Хованский, фото: Instagram

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга выпустил блогера Юрия Хованского из СИЗО под «запрет определенных действий» в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

В материале говорится, что за смягчение меры пресечения выступило следствие. Отмечается, что у Хованского изъят загранпаспорт, и он лишен возможности «уничтожить доказательство» – саму видеозапись, где он исполняет оскорбительную песню.

Напомним, что Хованского арестовали в начале июня. Он проходит по уголовному делу об оправдании терроризма за исполнение песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Ему грозит до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

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