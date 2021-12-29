Петербуржский суд постановил выпустить блогера Хованского из СИЗО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга выпустил блогера Юрия Хованского из СИЗО под «запрет определенных действий» в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.
В материале говорится, что за смягчение меры пресечения выступило следствие. Отмечается, что у Хованского изъят загранпаспорт, и он лишен возможности «уничтожить доказательство» – саму видеозапись, где он исполняет оскорбительную песню.
Напомним, что Хованского арестовали в начале июня. Он проходит по уголовному делу об оправдании терроризма за исполнение песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Ему грозит до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
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