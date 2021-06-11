Лидер сообщества «Мужское Государство» приписал себе заслуги по аресту Хованского, он сообщил, что наказал его

Аргументы Недели → Общество

11 июня 2021, 08:58

Фото: cоцсети

Лидер сообщества «Мужское Государство» Владислав Поздняков приписал себе заслуги по аресту блогера Хованского. «Я его наказал», - написал он в своём telegram-канале.

Поздняков утверждает, что следующий в его расстрельном списке — другой блогер, Дмитрий Ларин, который пока выступает в деле Хованского лишь свидетелем. «Наказать я его решил за его грязные слова в мой адрес и адрес моих подписчиков, а также за осуждение моей благой деятельности. А его песня про Норд-ост стала лишь удачным поводом призвать свою аудиторию накатать на него тысячи доносов», - хвалится Поздняков.

Напомним, в декабре 2018 года Поздняков был осуждён на 2 года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам, но позже судимость сняли из-за частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ. А вот четырёх сторонников «Мужского государства» приговорили к реальным срокам по обвинению в создании экстремистского сообщества или участии в нём. Но Поздняков не успокоился и в прошлом году призывал к расправе над российскими девушками, которые снялись в клипе Тилля Линдеманна.

Что касается Хованского, то суд арестовал блогера на два месяца. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в оправдании терроризма. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы до 7 лет.

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