Волонтер Елизарова: замерзшего насмерть в Дубне школьника искали в подвалах, гаражах и на чердаках

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29 декабря 2021, 16:14 Источник: ТРК Звезда

лес, фото: pixels.com

Волонтер Екатерина Елизарова рассказала о поисках замершего насмерть в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика. Ребенок пропал 27 декабря, когда отправился в школу на автобусе, но до места назначения так и не добрался.

«Выяснилось, что один ребенок в школу не дошел. После этого собрали отряд из тех, кто на машинах, кто мог вечером прийти. Я не смогла, волновалась всю ночь, следила за событиями. В 10 часов утра объявили сбор. Мы с мужем рванули, нам выдали район возле школы. Я надеялась, что он дошел до школы и где-то поблизости спрятался. Облазила все подвалы, чердаки, гаражи, все проверила, всех опросила. Ничего»,- поделилась девушка.

По ее словам, мальчик заблудился, пытаясь, как можно скорее попасть в школу. Елизарова отметила, что ребенок увидел мост и решил срезать через канаву. Тело школьника обнаружили 28 декабря.

Ранее сообщалось, что директор школы, в которой учился мальчик, обвинила в случившемся его родителей. Погибший ребенок воспитывался в многодетной семье. Мать ранее судима.

Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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