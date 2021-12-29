Директор школы, в которой учился замерзший в Дубне мальчик, обвинила в случившемся его родителей

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29 декабря 2021, 13:30 Источник: REN

Фото: pixabay.com

Директор школы «Возможность», в которой учился мальчик, замерзший в подмосковной Дубне, обвинила в случившемся его родителей.

11-летний второклассник с особенностями развития пропал утром 27 декабря после того как сел в автобус и отправился в школу. Спустя сутки его нашли замерзшим.

По словам директора школы Валерии Смирновой, после того как ребенок не появился на занятиях, в учебном заведении сразу забили тревогу.

«Родителям сообщили - приехал отчим. Ребенка мы не нашли, тут же сообщили в полицию. Дело в том, что ребенок не приехал в течение первого урока. Но детки особенные - они могут проспать, они могут приболеть. Классный руководитель после урока сразу же написала отцу, как выяснилась данная ситуация, мы тут же сообщили. С мамой мы не общаемся - она категорически отказывается с нами общаться»,- рассказала директор.

Педагог сообщила также, что в школу детей привозит специальный школьный автобус, а родители должны проводить к нему ребенка и убедиться, что он вошел в салон. Многие мамы сопровождают детей непосредственно до школы. Этого же второклассника просто выпустили из дома и не проконтролировали, в какой транспорт он сел. Мальчик не дождался автобуса и уехал на первой попавшейся маршрутке.

Мальчик воспитывался в многодетной семье. У него остались три сестры и два брата. Мать ранее судима По факту смерти ребенка Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

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