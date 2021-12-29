На судящегося с Дедом Морозом юриста подали иск за оскорбление чувств верующих в волшебника

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29 декабря 2021, 15:26 Источник: nevnov.ru

Дед Мороз, фото: pixels.com

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск местной жительницы Эльнары Троицкой к юристу Игорю Мирзоеву, который подал в суд на Деда Мороза за то, что он не исполняет его желания уже 23 года.

Троицкая считает, что Мирзоев злоупотребил правом и распространил «сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Женщина требует взыскать с петербуржского юриста 10 млн рублей за моральный вред.

«Иск принят к производству. Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных»,- сообщили в объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Напомним, что в ходе Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о намерении стать адвокатом Деда Мороза в суде. Глава государства отметил, что волшебник дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам, и призвал Мирзоева проанализировать свое поведение.

При этом юрист был не против встретиться с Путиным в суде.

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