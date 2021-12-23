Подавший в суд на Деда Мороза юрист Мирзоев готов встретиться с Путиным в суде

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23 декабря 2021, 19:52

Дед Мороз, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Юрист Игорь Мирзоев прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он готов выступить адвокатом Деда Мороза из Великого Устюга в суде. Правозащитник из Санкт-Петербурга подал иск на волшебника, потому что «тот не выполняет его желания уже 23 года».

«Я еще больше воодушевился, еще больше энтузиазма появилось. Давно хочу познакомиться с президентом лично. С удовольствием встретимся с ним в суде»,- передает слова мужчины Телеграм-канал «Радиостанция Москва».

Путин, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов на Большой пресс-конференции, напомнил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга, поэтому готов стать адвокатом Деда Мороза и рассказать истцу, что волшебник исполняет желания и дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам».

«Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам … Что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым, а если есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет»,- добавил глава государства.

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