Дед Мороз раскрыл имя супруги и свое отчество

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3 декабря 2021, 11:45 Источник: РИА Новости

Дед Мороз, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, какое у него отчество. Также он признался, что женат.

«Конечно, я Мороз Никитич!» - поделился Дед Мороз.

По его словам, супругу зовут Метелица, но она «редко сидит в теремочке», поскольку много работы, «обязанности большие, широкие». Дед Мороз добавил, что помимо погоды его жена занимается хозяйством.

«По хозяйству то, надо и на стол накрыть, следить за убранством теремов и моим видом, нарядом, или, как это говорят, имидже»,- пояснил он.

Дед Мороз уточнил, что Снегурочка тоже живет на территории усадьбы в отдельном доме. При этом, кто ее родители волшебник не помнит, а сама она не говорит, «скромничает».

Ранее Дед Мороз ответил на вопрос, готов ли он баллотироваться в мэры или президенты.

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