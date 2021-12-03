Дед Мороз заявил, что только народ решает продвигать его на пост мэра или президента

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3 декабря 2021, 09:00 Источник: РИА Новости

Дед Мороз, фото: Kondorov Andrey/spartak.com/globallookpress.com

Дед Мороз рассказал, планирует ли он в будущем баллотироваться на пост мэра или президента. При этом он считает, что только народ должен решать, куда его продвигать.

«Самое главное в этой жизни - относиться с добротой к людям. Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать чаяния людей, их тревоги, необходимость им помочь - то и грош тебе цена, кем бы ты ни был. А я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными новогодними подарками»,- поделился Дед Мороз.

Также он добавил, что получает письма не только от детей, но и от взрослых. По словам Деда Мороза, среди посланий, которые приходят в его московскую усадьбу, примерно 40% - от взрослых, даже от бабушек.

«Маленький человечек - слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, гаджеты. А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические … Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель!» - отметил он.

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