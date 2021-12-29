Аргументы Недели Общество 13+

Вице-губернатор Пензенской области получил премию 47 тысяч рублей за отказ от взятки в 3 миллиона

, 14:10 Источник: "Говорит Москва"

Вице-губернатор Пензенской области получил премию 47 тысяч рублей за отказ от взятки в 3 миллиона

В Пензенской области вице-губернатору Сергею Федотову выписали премию в 47,2 тысячи рублей за то, что он отказался от взятки в 3 миллиона. Премию чиновник перевел в благотворительный «Русфонд».

В декабре местная чиновница предложила Федотову три миллиона рублей за пост главы районной администрации. Вице-губернатор от взятки отказался и сообщил о предложении дамы в правоохранительные органы. По данным Следственного комитета, она признала свою вину и сейчас находится под домашним арестом. Губернатор области Олег Мельниченко премировал своего зама.

Заместитель председателя комитета Госдумы Эрнест Валеев, комментируя в эфире радио «Говорит Москва» факт вознаграждения чиновника за отказ от взятки, сказал, что не видит в нем ничего экстраординарного — это была награда за раскрытие преступления.

«За помощь в раскрытии преступлений есть вознаграждение и в мировой практике, и в нашей. Можно обсуждать такое и за преступления, связанные с коррупцией. Но премию на работе за это выписывать? Если должно быть вознаграждение за это, то оно должно по другим механизмам все-таки быть. В данном случае начальник решил, что стоит наградить, он не превысил своих полномочий»,- заявил Валеев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

Общество

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о вероятности возврата смертной казни в России

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о вероятности возврата смертной казни в России

В России могут возродить смертную казнь в будущем. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о возможности возрождения смертной казни в нашей стране, но считает это маловероятным.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

В мире

Общество