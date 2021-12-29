Вице-губернатор Пензенской области получил премию 47 тысяч рублей за отказ от взятки в 3 миллиона

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29 декабря 2021, 14:10 Источник: "Говорит Москва"

В Пензенской области вице-губернатору Сергею Федотову выписали премию в 47,2 тысячи рублей за то, что он отказался от взятки в 3 миллиона. Премию чиновник перевел в благотворительный «Русфонд».

В декабре местная чиновница предложила Федотову три миллиона рублей за пост главы районной администрации. Вице-губернатор от взятки отказался и сообщил о предложении дамы в правоохранительные органы. По данным Следственного комитета, она признала свою вину и сейчас находится под домашним арестом. Губернатор области Олег Мельниченко премировал своего зама.

Заместитель председателя комитета Госдумы Эрнест Валеев, комментируя в эфире радио «Говорит Москва» факт вознаграждения чиновника за отказ от взятки, сказал, что не видит в нем ничего экстраординарного — это была награда за раскрытие преступления.

«За помощь в раскрытии преступлений есть вознаграждение и в мировой практике, и в нашей. Можно обсуждать такое и за преступления, связанные с коррупцией. Но премию на работе за это выписывать? Если должно быть вознаграждение за это, то оно должно по другим механизмам все-таки быть. В данном случае начальник решил, что стоит наградить, он не превысил своих полномочий»,- заявил Валеев.

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