Следственный комитет подозревает мэра Краснодара в получении взятки в виде ружья за 1,6 млн рублей

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22 декабря 2021, 14:07 Источник: Следственный комитет России

Фото: andrey.a.alekseenko/Instagram

Мэра Краснодара Андрея Алексеенко, задержанного в среду, подозревают в крупной взятке, которую он получил в виде дорогого ружья. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как считает следствие, взятку Алексеенко получил еще в 2018 году, когда занимал пост вице-губернатора Краснодарского края.

«По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков», - говорится в сообщении СКР.

В отношении Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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