В Краснодаре силовики задержали мэра города Андрея Алексеенко, назначенного на эту должность месяц назад

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, назначенный на эту должность совсем недавно, 17 ноября, задержан силовиками. До этого он занимал пост вице-губернатора края.
В доме чиновника и мэрии проходят обыски, сообщает Znak.com. О причинах задержания пока ничего неизвестно. В приемной мэрии Краснодара корреспонденту издания сообщили, что не располагают информацией о задержании Алексеенко.
43-летний Андрей Алексеенко назначен на должность мэра 17 ноября 2021 года. До этого он занимал посты заместителя главы Туапсинского района, вице-губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов: его искали больше двух лет.
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