В Краснодаре силовики задержали мэра города Андрея Алексеенко, назначенного на эту должность месяц назад

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22 декабря 2021, 11:43 Источник: Znak.com

Здание заксобрания Краснодара, фото pixabay.com

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, назначенный на эту должность совсем недавно, 17 ноября, задержан силовиками. До этого он занимал пост вице-губернатора края.

В доме чиновника и мэрии проходят обыски, сообщает Znak.com. О причинах задержания пока ничего неизвестно. В приемной мэрии Краснодара корреспонденту издания сообщили, что не располагают информацией о задержании Алексеенко.

43-летний Андрей Алексеенко назначен на должность мэра 17 ноября 2021 года. До этого он занимал посты заместителя главы Туапсинского района, вице-губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов: его искали больше двух лет.

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