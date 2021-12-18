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В Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма Серов: его искали больше двух лет

, 22:05 Источник: RT

В Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма Серов: его искали больше двух лет
an-crimea.ru

Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов, объявленный в розыск в апреле 2019 года, задержан в Краснодарском крае. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в ближайшее время Серова доставят в Крым.

Владимир Серов в годы, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, был мэром Судака. После того как полуостров вошел в состав РФ, он стал сити-менеджером курорта, а в июле 2017 года Серова назначили заместителем председателя правительства Крыма. Чиновник курировал энергетику, ЖКХ и транспорт.

Серов подал в отставку весной 2018 года, а через год против него было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Чиновник был объявлен в розыск.  

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