Леонид Калашников: в Госдуме планируют принять законопроект о гражданстве в начале 2022 года

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29 декабря 2021, 13:42

Federation Council of Russia, globallookpress.com

Госдума намерена принять внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о гражданстве в начале 2022 года. Глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников 29 декабря сообщил о своём участии в разработке документа вместе с межведомственной комиссией при президенте РФ.

Он отметил, что законопроект долго разрабатывали после внесения изменений в Конституцию РФ. Калашников добавил, что в Госдуме планируют принять законопроект в начале будущего года,- сообщает ТАСС.

Текст законопроекта размещен в электронной базе Госдумы. В пояснительной записке говорится, что вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства РФ.

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