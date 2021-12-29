Путин внес в Госдуму закон с предложением изменить критерии получения гражданства России

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29 декабря 2021, 11:21

фото: pixabay.com

Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект предлагает расширить полномочия главы российского государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России.

В документе указано, что президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. Текст законопроекта «О гражданстве Российской Федерации» опубликован в думской электронной базе.

Для порядка 20 категорий лиц предусмотрено сокращение числа требований, в том числе:

гражданах бывшего СССР и их детях;

участниках госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом;

людях, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами;

людях, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России), и других категориях претендентов на российское гражданство.

В перечень не включены инвесторы и квалифицированные специалисты, поскольку соответствующие положения действующего закона «не были востребованы на практике».

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