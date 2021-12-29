Путин внес в Госдуму закон с предложением изменить критерии получения гражданства России

Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект предлагает расширить полномочия главы российского государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России.
В документе указано, что президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. Текст законопроекта «О гражданстве Российской Федерации» опубликован в думской электронной базе.
Для порядка 20 категорий лиц предусмотрено сокращение числа требований, в том числе:
гражданах бывшего СССР и их детях;
участниках госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом;
людях, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами;
людях, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России), и других категориях претендентов на российское гражданство.
В перечень не включены инвесторы и квалифицированные специалисты, поскольку соответствующие положения действующего закона «не были востребованы на практике».
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