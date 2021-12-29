В Сети появилась новая схема мошенничества — деньги крадут под видом новогодних розыгрышей призов от известных магазинов

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2021, 12:55 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Перед Новым годом в Сети появилась новая схема мошенничества: аферисты крадут деньги, заманивая праздничным розыгрышем призов от крупных российских сетевых магазинов. Об этом предупреждает «Лаборатория Касперского».

Для того чтобы получить вознаграждение, пользователю предлагают пройти опрос — якобы для повышения качества работы магазинов. А после этого поучаствовать в розыгрыше призов. Выиграть можно от 500 тысяч рублей до миллиона. Еще одно условие для участия в розыгрыше — необходимо разослать ссылки на опрос нескольким контактам.

На последнем этапе жертву просят перевести со своей карты один рубль якобы для доступа к базе данных розыгрыша. После перевода этой символической суммы мошенники получают доступ к банковской карте.

«Сейчас злоумышленники активно эксплуатируют тему предстоящих новогодних праздников. Рассчитывая на невнимательность пользователей, они зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям крупные денежные призы за простые действия»,- предупреждает старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Ранее сообщалось о новой схеме обмана пенсионеров, когда пожилым людям предлагают оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по нереальным ценам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости