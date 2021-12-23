Мошенники стали «подписывать» пенсионеров на свои новые схемы

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 12:48 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мошенники внедряют новую практику обмана пенсионеров. Они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по нереальным ценам. После этого аферисты наносят своим «подопечным» регулярные визиты. На масштабы деятельности мошенников вынуждены реагировать даже крупные банки.



Некий мужчина позвонил 83-летней пенсионерке Наталье Юрьевне и предложил провести бесплатную диагностику стеклопакетов. Он сообщил о том, что его фирма работает по договору с компанией, поставившей женщине окна, и теперь ему нужно следить, чтобы они работали исправно. Название компании - «Центральный оконный сервис» - внушило Наталье Юрьевне доверие. Позже выяснилось, что такой фирмы в системе СПАРК нет.



Пенсионерка заключила с компанией договор и к ней стали регулярно приходить мастера, которым регулярно пришлось платить деньги. При этом никаких квитанций не оформлялось.



Женщина почувствовала подвох, когда ей поменяли уплотнительную ленту на балконной двери за 38 тысяч рублей. Она узнала, что подобная процедура в нормальных фирмах обойдется в 150 рублей за метр вместе с работой. При этом деньги с Натальи Юрьевны пытались взять дважды. Уже после замены и оплаты позвонил мужчина и потребовал немедленно оплатить 38 тысяч за выполненную работу.



— Он сказал: «Мы вам балкон починили, а вы не заплатили до сих пор». Строго спрашивал: «Квитанция есть»? Я говорю: «Есть». Я же сразу наличными оплатила. И он отстал. Наверное, думал, у меня совсем памяти нет,- рассказала Наталья Юрьевна.



Станиславу из Омска довелось недолго поработать в подобной «фирме».



— Ломают оконные ручки, тяги поворотного механизма. Человек отвернулся — они отверткой их отгибают. Говорят: «Смотрите, у вас же окно падает». Показывают видео, как окно падает на ребенка, ребенок весь в крови. Пугают, что створка выпадет на улицу и кого-нибудь убьет или разобьет дорогую машину, и чтобы выплатить ущерб, придется продать квартиру. При мне такие сказки рассказывали и даже фотографии показывали,- рассказал он.



По его словам, устраиваются в такие фирмы часто и честные мастера, которые просто ищут работу.



- Я занимался ремонтом вентиляции, строительством. Нужна была подработка и я откликнулся на объявление. Два дня меня учили, как собирать-разбирать окна. После этого поехал с наставником к клиенту — бабушке. Он с нее взял за мелкий ремонт 60 тыс., хотя она три окна поставила за 40. Нормальный человек поначалу не понимает, в чем дело. Прайс я впервые увидел, только когда выехал на заказ,- сообщил Станислав.



Жертвы мошенников отмечают, что цены в сметах многократно завышены. Известен случай, когда аферисты взяли за «техобслуживание и замену уплотнителей четырех окон» 412 тысяч рублей. При этом даже установка новых окон обошлась бы не дороже 150 тысяч.



- Мошенники работают по базам, в которых помечается, кто доверчивый, кого можно подсадить на вот такое «абонентское обслуживание». Сегодня ему впарили ремонт окон, завтра — якобы бесплатную медицинскую диагностику. Одни и те же мошенники периодически меняют квалификацию. Лет 20 назад были пылесосы «Кирби» за сумасшедшие деньги. Когда люди поняли, что их надувают, те же предприниматели стали продавать женщинам косметические средства «Дешели». Это образ жизни некоторых бизнесменов,- рассказал Антон Недзвецкий, председатель правления Московского общества защиты потребителей.



«Сервисные» мошенники обслуживают не только окна. Они занимаются «абонентским обслуживанием» батарей, бытовой техники и систем пожаротушения.



Вернуть деньги оказывается практически невозможно даже через суд.



- Процессы тянутся месяцами, а такие фирмы работают недолго. Когда нарастает количество недовольных, фирма обнуляется, имущества у нее нет. А ее хозяева тем временем открывают новое юрлицо под другим названием,- отметил Антон Недзвецкий.



Недавно к Наталье Юрьевне нагрянули знакомые мастера и объявили о том, что её окна нужно подготовить к сильному похолоданию, назначив стоимость услуги в 150 тысяч рублей. Женщина отправилась в ближайшее отделение Сбербанка, чтобы снять со счета необходимую сумму.



— Я тогда запуталась совсем, 15 тыс. или 150. В сберкассе посмотрели смету — все-таки 150. Сотрудница расспросила меня обо всем и говорит, подумайте хорошенько, может, это мошенники. Не может быть такой цены, - рассказала пенсионерка. После слов сотрудницы банка, она поняла, какую огромную сумму чуть было не выбросила на ветер.



— Мы понимаем, что наши пожилые клиенты особенно уязвимы перед лицом мошенников, поэтому в начале 2022 года Сбербанк планирует запустить новый сервис «Близкие рядом», — рассказала директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина. — До исполнения операции банк направит ее на проверку помощнику — человеку, которого клиент выбрал заранее. Помощник не будет иметь доступа к счетам клиента, не узнает баланс и не сможет распоряжаться деньгами. Но и без его согласия перевод не случится.





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