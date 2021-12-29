Полковник СВР в отставке Андрей Безруков: угроза ядерной войны осталась в прошлом, будущее — за кибервойнами

Угроза глобальной ядерной войны осталась в прошлом, будущее — за кибервойнами, в которых можно точечно вывести из строя любой важный объект инфраструктуры. Такое мнение в интервью RT высказал профессор МГИМО, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков.
«Кибервойны — это будущее. Ядерная война в принципе невозможна, а как тогда можно уколоть оппонента? Намекнуть, что его выключат. Сейчас поле боя — это критическая суверенная инфраструктура», — заявил Безруков.
Бывший разведчик считает, что в войнах будущего под ударом может оказаться любой объект инфраструктуры.
«Городское хозяйство — это критический объект… Представьте, если выключат Москву, когда на улице всего -10 °С. Завтра ваш iPhone уже не работает. Это коллапс всего. И это можно сделать без бомбы», — сказал полковник.
Чтобы избежать подобного коллапса, по мнению Безрукова, необходимо создавать собственные электронные компоненты и программные продукты, чтобы на них невозможно было повлиять извне.
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