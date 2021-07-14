Почему Байден боится кибервойны даже больше, чем ракетно-ядерной?

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

14 июля 2021, 18:01

«После более чем трёх десятилетий пребывания в правительстве Байден, кажется, сравнительно менее обеспокоен хакерскими операциями, направленными на шпионаж, – деятельностью, которую ведут все страны, в том числе США на каждодневной основе против своих геополитических соперников. Но он был встревожен экономическим подрывом, причиняемым вымогателями, особенно перебоями поставок бензина, реактивного топлива и дизельного топлива на Восточное побережье после атаки-вымогательства на Colonial Pipeline два месяца назад», – напоминает газета The New York Times.



По её сведениям, кибератаки повторились 4 июля, когда американцы отмечали День независимости. Якобы русскоязычная хакерская группа REvil (название которой расшифровывается как Ransomware Evil, то есть «зло вирусов-вымогателей») атаковала IT-компанию Kaseya, которая управляла компьютерными сетями тысяч мелких компаний без собственных IT-департаментов. Проникнув в сети Kaseya, REvil смогла зашифровать сети 1, 5 тыс. предприятий – продуктовых магазинов, аптек, даже железнодорожной сети в Швеции – и потребовать выкуп.



Кроме того, на прошлой неделе хакерской атаке подвергся Национальный комитет Республиканской партии США. По словам президента Байдена, он всё ещё ждёт отчёт ФБР – спецслужба должна выяснить, правда ли в деле замешана российская военная разведка. Мол, в этой кибератаке виновна группировка Cozy Bear, или APT29, которую США связывают с российскими спецслужбами. 7 июля этого года была атакована компания HX5, выполняющая государственные подряды для вооружённых сил США и НАСА. Кто это сделал? Пока неизвестно. Как ожидается, Россия и США в этом месяце проведут первые при новой американской администрации консультации по кибербезопасности, и тематика вирусов-вымогателей станет их ключевой темой. А пока все эти обвинения российских хакеров в погонах абсолютно бездоказательны.



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