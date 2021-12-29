Создатель Telegram Павел Дуров и владелица Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг самых разбогатевших за год россиян

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29 декабря 2021, 11:03 Источник: Forbes

Самыми успешными российскими миллиардерами по итогам 2021 года стали основатель Telegram Павел Дуров и владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. Их состояние, по оценке Forbes, выросло за год больше всего.

Как пишет издание, 2021 год оказался удачным для большинства отечественных миллиардеров: 70 из 104 увеличили свое состояние в общей сложности на 101,39 млрд долларов. Возглавил рейтинг наиболее разбогатевших за год Павел Дуров, чье состояние выросло на 13,81 млрд долларов. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала богаче на 11,92 млрд долларов.

В первой десятке рейтинга оказались также основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, создатели разработчика мобильных игр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, глава TCS Group Олег Тиньков, владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2021 года составило 11%.

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