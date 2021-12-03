В Росстате заявили, что число россиян с доходами ниже границы бедности составило 11%

В Росстате в пятницу, 3 декабря, заявили, что количество россиян с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2021 года снизилось до 16 миллионов человек и составило 11 процентов населения.
В ноябре текущего года правительство РФ утвердило новый способ расчета данного показателя – для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума, зависящего от медианного дохода, будут применять новую переменную под названием "граница бедности".
Ее начальное значение было решено установить на уровне прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, который будет ежеквартально расти по уровню инфляции.
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