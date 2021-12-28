Глава Следственного комитета Бастрыкин считает западный кинематограф оружием антироссийской пропаганды

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28 декабря 2021, 19:21 Источник: РИА Новости

Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/globallook.com

Западное кино и компьютерные игры представляют Россию в невыгодном свете, а сюжеты многих из них строятся на противостоянии «русской угрозе». Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете».

«Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр»,- сказал Бастрыкин.

По мнению главы комитета, сюжеты фильмов и игр, выстроенные на теме «русской угрозы» и противостояния ей, делают эти произведения латентным оружием пропаганды.

«Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов. Стратегия национальной безопасности определяет, что информационно-психологические диверсии и «вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета»,- заявил Бастрыкин.

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