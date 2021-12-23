Путин призвал искать «эффективное противоядие» от нетрадиционных ценностей с Запада

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23 декабря 2021, 16:32

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин предложил искать «эффективное противоядие» против проникающих в страну с помощью современных коммуникаций нетрадиционных западных ценностей. Глава государства считает, что во всем должен быть «здравый смысл».

«В условиях сегодняшнего мира это неизбежно, с интернетом, с коммуникациями современными, это неизбежно. Просто это так же как и пандемия, коронавирусная инфекция. И новые штаммы появляются. И нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – это одно и то же. Ну, ради бога. Но есть какой-то здравый смысл»,- пояснил российский лидер в ходе Большой пресс-конференции.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выступает за традиционные семейные ценности и против навязывания чуждых стандартов — таких, как многообразие гендеров и защита прав сексуальных меньшинств.

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