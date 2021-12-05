Валентина Матвиенко: Россия не приемлет навязывания ей чуждых ценностей, в том числе многообразие гендеров

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5 декабря 2021, 16:24 Источник: ТАСС

Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/globallook.com

Россия выступает за традиционные семейные ценности и против навязывания чуждых стандартов — таких, как многообразие гендеров и защита прав сексуальных меньшинств. Об этом в воскресенье заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Консультативного совета Национального собрания королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом.

«Мы против того, чтобы нам навязывали и политизировали правочеловеческую тематику, чтобы нам навязывали стандарты или ценности, которые не соответствуют нашим национальным интересам, в частности продвижение повестки ЛГБТ-сообщества, защита прав сексуальных меньшинств, признание разных гендеров. Их в Европе уже 85»,- сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что традиционные национальные ценности прописаны в Конституции России. Это «традиционная семья, приоритет семьи и детей».

Политик считает абсурдным, когда в некоторых странах при формировании правительства устанавливают квоты на представительство тех или иных сексуальных меньшинств. «Не по профессиональным качествам формируется правительство, а в таком духе. Или принимаются решения, скажем, на Нью-Йоркской бирже, что те, кто будет котироваться, в Советах директоров этих предприятий должны быть представители ЛГБТ-сообщества. Это такое уже навязывание и на государственном уровне и даже вмешательство в частный бизнес»,- сказала она.

Матвиенко выразила надежду, что ее бахрейнский коллега «разделяет эту точку зрения».

Ранее президент России Владимир Путин назвал традиционные семейные ценности залогом успешного развития страны.

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