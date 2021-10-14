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Путин назвал традиционные семейные ценности залогом успешного развития

, 14:02

Путин назвал традиционные семейные ценности залогом успешного развития
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Выступая на открытии Евразийского женского форума, президент РФ Владимир Путин еще раз подчеркнул важность традиционных семейных ценностей. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что именно такие ценности «крайне значимы» для российского общества, и заметил, что, «как ни странно», подобная позиция вызывает споры, а РФ в связи с ней часто критикуют.

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