Znak сообщил о готовящемся задержании экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

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28 декабря 2021, 17:59 Источник: Znak.com

Евгений Ройзман, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Екатеринбурге готовится задержание известного оппозиционного политика, бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Об этом, со ссылкой на информированные источники, сообщило издание Znak.com. По сообщению источника, за политиком установлено наружное наблюдение.

Издание пишет, что пока неизвестно, о каком деле идет речь. Ранее юрист Ройзмана Юлия Федотова утверждала, что ему может грозить привлечение к ответственности по статьям «оскорбление власти», «вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность» и «повторное нарушение порядка участия в митингах».

Комментируя информацию о возможном задержании и привлечении к уголовной ответственности, Ройзман сказал изданию: «Я точно знаю, что я не делал ничего плохого. Напротив, я делаю все, чтобы моя страна была лучше, человечнее. Поэтому я даже гадать не буду, что они могут изобрести».

Политик, активно занимающийся благотворительной деятельностью, заявил также, что ему сейчас никак нельзя оказаться за решеткой.

«Мне сейчас никак нельзя, мне надо собрать еще 50 млн рублей для Марка Учрехелидзе со СМА [спинально-мышечная атрофия], поэтому у меня нет времени сидеть», - сказал он.

Относительно причин, по которым им могут интересоваться правоохранительные органы, экс-мэр Екатеринбурга предположил: «Поводов может быть множество, а причина одна — я не согласен с тем, что происходит в моей стране, и не боюсь говорить об этом вслух».

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