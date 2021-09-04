Евгений Ройзман о нелёгкой доле председателя сельсовета: «Бла-бла-бла, концепция поменялась»

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4 сентября 2021, 20:50 Источник: Евгений Ройзман "Эхо Москвы"

Фото: depositphotos.com

У нас в деревне председателю сельсовета сделали предписание: в качестве противопожарной меры вырубить 30-метровую полосу леса. Он вздохнул и вырубил.



Тогда ему пришло следующее предписание: засадить вырубленную полосу лиственным лесом, дескать, лиственный лес мешает распространению огня. Председатель схватился за голову и говорит: «Дак тот, что мы врубили, и был лиственным!».

«Да? — сказали на том конце. — Ну, ладно тогда».



А потом велели ему в деревне Липино сделать спуски к воде и поставить указатели «Река — там». А еще велели купить помпу. А помпа — 57 тысяч рублей!!! Денег таких в сельсовете и не видали.



Он решил тянуть время. Пока тянул, его через суд оштрафовали на 6 тысяч (!). А денег у него ни сколь много: зарплата — десять!

Но заплатил он эти шесть тысяч из своего кармана. Да просрочил трое суток. И мировой судья подболтал ему еще двенадцать.



Бедный председатель приехал в пятницу в Артемовский мировой суд, пал в ноги: «Нету у меня таких денег!»

А судья добрый попался: «Раз денег нет, могу на трое суток определить».

Председатель обрадовался. Поклонился судье: «Благодетель! Век за тебя буду Бога молить, только никак не получается у меня трое суток — в понедельник на работу надо!»

А судья говорит: «Я ж не изверг какой — отсиди двое, и хватит с тебя.»



И вот председатель послушно пошел на кичу, завалился на нары, оттарабанил двушку, откинулся и в понедельник с чистой совестью явился на работу.



А там его ждет телефонограмма из района: «Бла-бла-бла, концепция поменялась — покупку помпы для деревни Липино считаем нецелесообразным.»

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