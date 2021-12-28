В Госдуме создают межфракционную группу по защите христианских ценностей — ее должен возглавить Петр Толстой

В Госдуме намерены создать межфракционную рабочую группу по защите христианских ценностей. Ожидается, что возглавит ее депутат-единоросс Петр Толстой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
Как утверждает источник, группу создают для объединения усилий депутатов и Русской православной церкви в сохранении традиционных ценностей в обществе и в законодательной работе. Деятельность группы уже благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После новогодних каникул фракции предложат свои кандидатуры для участия в работе группы.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил искать «эффективное противоядие» против проникающих в страну с помощью современных коммуникаций нетрадиционных западных ценностей.
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