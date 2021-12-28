В российском парламенте хотят ограничить срок для необеспеченных потребительских кредитов пятью годами

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28 декабря 2021, 17:13 Источник: Интерфакс

Деньги, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Необеспеченные потребительские кредиты банки должны выдавать на срок не более пяти лет. Соответствующий законопроект внесли в парламент зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По мнению авторов документа, такая мера снизит риск чрезмерной закредитованности россиян.

«В целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предусмотрена норма по ограничению сроков необеспеченных потребительских кредитов (займов). Договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий 5 лет», - говорится в пояснительных материалах к законопроекту, который опубликован в электронной базе данных парламента.

Ранее сообщалось, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о планах по ужесточению кредитно-денежной политики: опасаясь роста задолженности граждан, с нового года ЦБ начнет ограничивать работу финансовых учреждений, которые выдают необеспеченные займы, вовлекая граждан в кредитную кабалу.

Размер среднего долга россиян перед банками составляет сегодня 320 тысяч рублей.

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