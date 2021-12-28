Глава Совета по правам человека Фадеев назвал «перебором» приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана

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28 декабря 2021, 16:39 Источник: РИА Новости

Валерий Фадеев, АГН Москва/globallook.com

Глава Совета по права человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев считает, что суд вынес чрезмерно строгое наказание блогеру, который помочился на портрет ветерана войны.

Мосгорсуд 24 декабря приговорил блогера Матвея Юферова к 4 годам колонии за осквернение портрета ветерана. Кроме того, ему в течение 5 лет запретили размещать материалы в интернете.

«В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность - за убийство могут дать пять лет, и за то, что помочился не туда — четыре года»,- заявил Фадеев.

Как сообщали правоохранители, 25 ноября ночью Юферов на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре Москвы, помочился на портрет гвардии-лейтенанта Фролова. Свои действия блогер снял на телефон и разместил видео в соцсети.

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