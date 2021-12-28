МС-21 обзавелся отечественным крылом

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28 декабря 2021, 16:06

Фото М. Лысцева / ТАСС

Это в самом деле успех! Можно поздравить и «Росатом», и «Ростех», и ОАК. Заменить санкционные композиционные материалы крыла и хвостового оперения на отечественные за очень короткий срок – в условиях современной бюрократической тормознутости – почти подвиг. И успеть поднять самолёт в декабре 2021-го, как обещали, – это, несомненно, должно служить демонстрацией сил и умений управленческой вертикали в промышленности.



МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и последние версии хорошо известных Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. Но дело в том, что эти самолёты есть, поставляются заказчикам и летают. А МС-21 обещали передать в эксплуатацию в 2017-м. Генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский, он до недавнего времени возглавлял «Вертолёты России», поделился планами: «Во второй половине 2022 года мы планируем начать поставку самолётов МС-21-300 первому эксплуатанту – авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот». Все серийные воздушные суда будут оснащены крылом из российских композитов».



Самолёт и в самом деле должен бы отнять у американских и европейских «дуополистов» кусок рынка – это всё же не бесконечная модернизация лайнеров из 60-х годов прошлого века, а сделанное с нуля воздушное судно. Не зря же его создатели постоянно подчёркивают, что в МС-21 самый широкий фюзеляж в классе, он позволяет пассажиру спокойно расходиться с тележками бортпроводников в проходе между рядами, огромные иллюминаторы.



Сейчас Минпромторг в компании с «Ростехом» прилагает фантастические усилия для сертификации МС-21-300 с американскими двигателями Pratt & Whitney PW1431G. Надо сказать, «мыльная опера» с сертификацией самолёта продолжается уже четыре года. Но оптимизм министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова на Правительственном часе зашкаливает:



– Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 года наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов.



Помимо магистральных МС‑21, который должен попасть в авиакомпании в наступающем году, Мантуров объявил, что в 2023 году на регулярные рейсы встанут турбовинтовые лайнеры Ил‑114‑300, в 2025 году – самолёты ТВРС-44 Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Последние два типа призваны заменить древние Ан-24 и Ан-26 на региональных трассах. А вот здесь появляются сомнения, особенно у тех, кто знаком с реальным состоянием проекта лайнера Ил-114.



Подробнее о реальном положении дел в российском авиастроении читайте в материале «Мантуров: до 2030 года российские предприятия должны построить более тысячи воздушных судов»





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