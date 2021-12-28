Попова заявила, что Россия первая единственная страна, изучившая штамм «омикрон» в ЮАР

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28 декабря 2021, 14:55 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 28 декабря, что Российская Федерация является первой и единственной страной в мире, которая изучила в ЮАР штамм коронавируса нового типа "омикрон".

Анна Попова также заметила, что вариант COVID-19 "омикрон" постепенно вытеснит "дельту" и начнет доминировать, однако на территории Российской Федерации это пока не происходит.

Глава Роспотребнадзора добавила, что тяжелое течение заболевания после заражения новым штаммом коронавирусной инфекции наблюдается только у непривитых людей или пациентов, которые имеют сопутствующие болезни.

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