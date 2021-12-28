Аксенов до 20 января приостановил требование об обязательных QR-кодах в общественных местах Крыма

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28 декабря 2021, 13:42 Источник: Правительство Республики Крым

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Во вторник, 28 декабря, стало известно, что глава Республики Крым Сергей Аксенов приостановил до 20 января следующего года требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест.

Подчеркивается, что в указ Аксенова от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" вносятся изменения, согласно которым c 20 января 2022 года необходимо обеспечить допуск в общественные места совершеннолетних граждан при наличии документа, который удостоверяет их личность, и сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19.

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