Матвиенко: ко второму чтению в Госдуме закон о QR-кодах может быть серьезно доработан

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27 декабря 2021, 12:50 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закон о введении QR-кодов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в общественных местах требует дополнительного обсуждения. По ее словам, ко второму чтению в Госдуме он может быть серьезно доработан.

«Конечно, я полагаю, что поступили правильно, что направили законопроект еще раз на согласование в субъекты РФ, в Совет Федерации, в общественные и неправительственные организации. Я полагаю, что это очень правильное, дополнительное, широкое, обсуждение с экспертами, специалистами. Надо услышать мнение людей, надо услышать мнение субъектов»,- отметила парламентарий.

Матвиенко добавила, что письменную форму для переболевшего или вакцинированного человека можно будет получить в МФЦ. Также сенатор считает, что должны быть предусмотрены меры предоставления QR-кодов людям, которые проживают в отдаленных территориях и у которых нет смартфонов. Она пояснила, что в таком случае регионы будут готовить соответствующий документ и доставлять его в отдаленные места или поселки.

Ранее сообщалось, что со 2 января 2022 года в Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли.

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