Историк Олег Неменский: К распаду СССР привела сталинская Конституция

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2021, 13:17

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Тридцать лет назад Советский Союз прекратил свое существование. Многие считают распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Своим мнением по этому поводу поделился гость «Аргументов Недели» – историк и политолог Олег НЕМЕНСКИЙ, научный сотрудник Института славяноведения РАН.



– Декабрь 1991 года – не поражение Советского Союза, а его победа, победа заложенных в нём принципов, – пишете вы, Олег. Разъясните этот парадокс.



– Сначала на Западе, а затем и у нас принялись верить, что Советский Союз распался постольку, поскольку Запад победил его. Это неправда. Главные причины – внутренние. Конечно, были предатели, работавшие на врагов Советского Союза, но в целом его распад – это закономерность, закономерность всей той системы, которая была создана с 1917 по 1936 год с принятием сталинской Конституции. И если мы не проанализируем эти внутренние причины, если не извлечём уроки, то не обезопасим себя от рисков наступить на те же грабли.



Большевики хоть и были носителями классового самосознания, они считали, что выстраиваемое ими общество превозможет классовое деление, отменит его. Поэтому классовое самосознание они оставляли больше для описания истории и раннего периода своей власти, покуда чуждые классы не были уничтожены или изгнаны из страны. Советское общество довольно скоро было объявлено бесклассовым, при этом большевики и не думали объявлять его не-национальным, а-национальным. Интернационализм – это вовсе не а-национализм, не может быть никакой дружбы наций в обществе, где наций не существует. Интернационализм не отрицает национального принципа организации общества, а утверждает его.



Большевистская партия была западнической, даже, я бы сказал, самой западнической партией в России начала XX века и оставалась таковой даже после того, как советская власть рассорилась с Западом. Коммунистическая идеология возникла именно на Западе, где к моменту её возникновения сформировались нации. Разница между этносом и нацией в том, что национальное самосознание в отличие от этнического предполагает границы нации, институты её представительства, равенство членов нации перед законом. В Российской империи наций не было (кроме разве что польской и финской), и, взяв власть, коммунисты принялись создавать их. Принялись отстраивать нации, но только не русскую нацию.



– В чём же провинились русские?



– Именно так большевики и считали: русские провинились. Провинились перед остальными народами империи. Ленин поставил задачу «защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника», а Бухарин заявил, что русские должны «искусственно поставить себя в положение более низкое по сравнению с другими», чтобы тем самым «купить себе настоящее доверие прежде угнетённых наций».



Полностью интервью читайте в материале «Политолог Неменский: СССР держался на перекачке ресурсов из русских регионов в нацокраины»





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