Дети в России хотят получить на Новый год новые игрушки и встретиться с Дедом Морозом
28 декабря 2021, 12:39
Наиболее желанными новогодними подарками для детей в уходящем году оказались новые игрушки и встреча с Дедом Морозом. Соответствующие данные были получены в результате проведенного опроса.
23% детей хотят получить в подарок игрушку, 17,5% мечтают познакомиться с Дедом Морозом, 13% признались, что были бы рады домашнему животному. Как сообщает RT, каждый седьмой ребенок (12,5%) хотел бы найти под елкой сладости.
10% ребят сообщили о желании иметь новый гаджет, 3,2% хотели бы в Новом году "стать президентом", а еще 2,7% мечтают быть блогерами.
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