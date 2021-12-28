Аргументы Недели Общество 13+

Дети в России хотят получить на Новый год новые игрушки и встретиться с Дедом Морозом

, 12:39

Дети в России хотят получить на Новый год новые игрушки и встретиться с Дедом Морозом
игрушки, pixabay.com

Наиболее желанными новогодними подарками для детей в уходящем году оказались новые игрушки и встреча с Дедом Морозом. Соответствующие данные были получены в результате проведенного опроса.

23% детей хотят получить в подарок игрушку, 17,5% мечтают познакомиться с Дедом Морозом, 13% признались, что были бы рады домашнему животному. Как сообщает RT, каждый седьмой ребенок (12,5%) хотел бы найти под елкой сладости.

10% ребят сообщили о желании иметь новый гаджет, 3,2% хотели бы в Новом году "стать президентом", а еще 2,7% мечтают быть блогерами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Косачёв: Россия имеет право использовать свои вооруженные силы для защиты россиян за рубежом

Косачёв: Россия имеет право использовать свои вооруженные силы для защиты россиян за рубежом

Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Экономика

В мире

Общество

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество