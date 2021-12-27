Эксперт Ломоносов назвал пять полезных подарков для любителей ЗОЖ

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2021, 23:23

pixabay.com

Новый год уже почти наступил, но далеко не все купили подарки своим друзьям и близким. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы Андрея Ломоносова о пяти технологичных подарках, которые можно сделать родным и друзьям, увлекающимся спортом и ведущим здоровый образ жизни.

Первый подарок, который точно оценит человек, увлекающийся спортом, — генетические тесты — на геном, метаболом, микробиом. Но к такому подарку стоит «прикладывать» еще и консультацию врача, чтобы знание о результатах тестирования принесло пользу. Также консультация нутрициолога (специалиста по здоровому питанию) или сомнолога (специалиста по сну) могут стать вполне себе полноценным и отдельный подарок для человека, который хочет скорректировать свой образ жизни.

Фитнес-трекер также может стать отличным подарком для любителей ЗОЖ. Эти устройства умеют считывать множество показаний — вплоть до подсчета калорий. И купить их не составит труда. Известно, что большая часть хронических заболеваний — следствие образа жизни. Их можно скорректировать, если следить за своим питанием, двигательной активностью. К фитнес-трекеру желательно привязать качественные мобильные приложения. Например, сейчас есть сервисы, которые по вашему движению рассчитывают, моложе вы или старше своего биологического возраста. Есть приложения, которые дают много информации, исходя из вашего сердечного ритма. Использование фитнес-трекеров и связанных с ними сервисов поможет скорректировать образ жизни, вовремя выявить проблемы и обратиться к врачу.

Еще один полезный подарок себе или близким — сертификат на «сбалансированный рацион». Существует немало сервисов, которые не просто доставляют еду, но силами диетологов индивидуально подбирают рацион на основе калорий, витаминов. Такие сервисы чаще всего используют люди, которые хотят похудеть или борются с аллергией, но не могут правильно подобрать рацион, поэтому делегируют задачу профессионалам. Кроме того, в России появляются и сервисы по персональному подбору витаминов и БАДов на основе анализов и опросников.

Поход в фитнес-клуб с дополненной реальностью — на рынке уже появляются и такие предложения. Выполнения занятий в «виртуальном» мире с игровыми элементами помогают быстрее приучить себя к спорту и сделать тренировки регулярными, а это важно и полезно для здоровья. Фитнес становится со временем доступнее благодаря гибким предложениям, теперь во многих клубах уже необязательно покупать карту сразу на год за большие деньги.

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