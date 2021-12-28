В России за сутки скончались 935 человек с COVID-19

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28 декабря 2021, 12:00

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 935 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, в Москве за прошедшие 24 часа скончались 73 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 61, в Московской области – 41. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 306 090 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки выявили 21 922 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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