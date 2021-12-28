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В РПЦ приветствуют утверждение добровольного порядка перехода на цифровые паспорта

, 11:33 Источник: РИА "Новости"

В РПЦ приветствуют утверждение добровольного порядка перехода на цифровые паспорта
церковь, pixabay.com

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ приветствует утверждение добровольного порядка перехода на цифровые паспорта.

Владимир Легойда подчеркнул, что церковь не выступает против прогресса и не считает угрозой новые технологии. В РПЦ, однако, отмечают, что использование любых достижений предполагает и новые риски, которые требуют не только общественного обсуждения, но и обновленных гарантий для личности.

Уточняется, что в вопросе цифровых технологий такими рисками являются утечка личных данных и контроль за всеми сторонами жизни граждан.

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