Вице-премьер Чернышенко: Москва, Московская область и Татарстан первыми получат электронные паспорта в 2023 году

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27 декабря 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

электронный паспорт, фото: Russian Government; / globallookpress.com

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что Московскую область, Москву и Татарстан выбрали в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта. Выдача документов начнется в 2023 году.

Чернышенко напомнил, что электронный паспорт - это аналог банковской карты с бесконтактным чипом. По его словам, в память смарт-карты можно будет занести любую информацию, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения. Также туда будут занесены персональные данные человека, его фотография. Вице-премьер уточнил, что карта имеет несколько степеней защиты от подделок, уже проведены технические испытания электронных компонентов - микросхемы и бланка.

«Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов - это Москва, Московская область и Республика Татарстан. А вот использовать такой паспорт можно будет в любой точке России»,- пояснил он.

Чиновник добавил, что замена бумажного документа на цифровой вариант будет добровольной, но при этом он выразил уверенность, что «выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя».

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы ведут работу по внедрению документа нового образца – пластиковой карты с электронным носителем информации.

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